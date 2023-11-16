الكويت.. أمطار رعدية قد تكون غزيرة في بعض المناطق اليوم

وقال القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) يترافق ذلك مع نشاط للرياح تكون مثيرة للغبار، وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج البحرية؛ متوقعًا أن تقل السحب تدريجيًّا وتنحسر فرص الأمطار في وقت متأخر من مساء اليوم مع فرص لتكوّن الضباب على بعض المناطق.