التقطتها كاميرا المسجد.. شاهد لحظة وفاة أردني بصلاة فجر العاشر من رمضان

وحسب وسائل إعلام أردنية، أظهر الفيديو الذي التقطته كاميرا المراقبة بالمسجد، تواجد الشخص المتوفي في أحد الصفوف الأمامية لصلاة فجر يوم السبت العاشر من شهر رمضان المبارك، وفجأة سقط مفارقًا الحياة.