بعد فوزه بمليار دولار.. أمريكي يقاضي زوجته لأغرب سبب يتعلّق بالجائزة

وفي يناير فاز "جون" بمبلغ تاريخي قدره "1.35" مليار دولار، وهي رابع أكبر جائزة يانصيب بشكل عام في تاريخ الولايات المتحدة. وعلى الرغم من اختياره مبلغًا مقطوعًا قدره "723.564.144" دولارًا، إلا أنه لا يزال لديه ما يقلّ قليلًا عن "400" مليون دولار بعد خصم الضرائب.