تَخَطَّيْنا 8 مليارات نسمة.. "قائمة الدول الأكثر سكانًا".. 5 في الصدارة عربيًّا

كما أن الأمر يأتي ثمرة لارتفاع معدلات الخصوبة، خصوصًا في بلدان العالم الأكثر فقرًا؛ لكن يخشى البعض من أن يتجاوز عدد 8 مليارات نسمة إمكانيات الكوكب؛ حيث يشير معظم الخبراء إلى أن المشكلة الأكبر تكمن في الاستهلاك المفرط للموارد من قِبَل الأشخاص الأكثر ثراء؛ بحسب "روسيا اليوم".