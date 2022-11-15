تَخَطَّيْنا 8 مليارات نسمة.. "قائمة الدول الأكثر سكانًا".. 5 في الصدارة عربيًّا

أفادت تقديرات شعبة السكان التابعة للأمم المتحدة، بأن عدد سكان العالم تخطى اليوم الثلاثاء عتبة 8 مليارات نسمة.. وبحسب توقعات الهيئة سيصل التعداد إلى 9 مليارات بحلول عام 2037.
وصرّح الأمين العام للأمم المتحدة، بأن تجاوز هذه العتبة الرمزية يعتبر "فرصة للاحتفال بالتنوع والتطور، مع مراعاة المسؤولية المشتركة للبشرية تجاه الكوكب".
وتُرجع الأمم المتحدة النمو السكاني إلى تطور البشرية؛ إذ إن الناس باتوا يعمرون أكثر بفضل تحسّن خدمات الصحة العامة والتغذية والنظافة الشخصية والأدوية.
كما أن الأمر يأتي ثمرة لارتفاع معدلات الخصوبة، خصوصًا في بلدان العالم الأكثر فقرًا؛ لكن يخشى البعض من أن يتجاوز عدد 8 مليارات نسمة إمكانيات الكوكب؛ حيث يشير معظم الخبراء إلى أن المشكلة الأكبر تكمن في الاستهلاك المفرط للموارد من قِبَل الأشخاص الأكثر ثراء؛ بحسب "روسيا اليوم".
ووفقًا لبيانات الموقع المتخصص WorldoMeters، تتصدر الصين دول العالم حسب تعداد السكان، وبلغ تعداد سكانها 1.439 مليار نسمة، تليها الهند (1.38 مليار نسمة)، ومن ثم الولايات المتحدة (قرابة 331 مليون نسمة).
وعربيًّا جاءت مصر في المرتبة الأولى (102.334 مليون)، ومن ثم الجزائر (43.851 مليونًا)، وبعدها السودان (43.484 مليونًا)، ثم العراق (40.222 مليونًا)، والمغرب (36.910 مليونًا).