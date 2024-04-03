جريمة صادمة في الصين.. موظفة تضع السمّ لزميلتها الحامل لأغرب سبب

وبعدها مباشرةً، استخدمت المرأة الحامل كاميرا جهاز "آيباد" لتسجيل ما يحدث في مكتبها أو أي شخص يقترب من مكتبها، وفي النهاية تمكنت من القبض على زميلتها متلبسةً بالجريمة، حين كشف فيديو عن الموظفة الزميلة وهي تضع مادة تشبه المسحوق في كوب المرأة الحامل قبل أن تغادر.