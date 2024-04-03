جريمة صادمة في الصين.. موظفة تضع السمّ لزميلتها الحامل لأغرب سبب

كشف فيديو التقطته كاميرا جهاز "آيباد" في مؤسسة حكومية بالصين، عن جريمة صادمة، حين وضعت موظفة السمّ لزميلتها الحامل؛ حتى تتسبب بإجهاضها، لأغرب سبب يخطر على بال.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، ففي مقطع فيديو مدته 11 ثانية تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، شوهدت موظفة في مكتب تحقيقات الهيدرولوجيا والموارد المائية في مقاطعة هوبي وهي تتجه نحو مكتب المرأة الأخرى وتصب مادة تشبه المسحوق في كوبها قبل أن تغادر.
ومن الممكن أن تكون المرأة قد فعلت ذلك أكثر من مرة.
وكشفت رسائل بين المرأة الحامل وأصدقائها أنها شعرت أن مذاق الماء الخاص بها كان غريبًا في عدة مناسبات، وهو ما نسبته في البداية إلى إمدادات المياه في المكتب.
ومع ذلك، استمر الطعم حتى بعد أن تحولت إلى المياه المعبأة في زجاجات مغلية.
لكن عندما قالت صديقتها مازحة: إن شخصًا ما ربما عبث بالمياه، أصبحت المرأة الحامل متشككة.
وبعدها مباشرةً، استخدمت المرأة الحامل كاميرا جهاز "آيباد" لتسجيل ما يحدث في مكتبها أو أي شخص يقترب من مكتبها، وفي النهاية تمكنت من القبض على زميلتها متلبسةً بالجريمة، حين كشف فيديو عن الموظفة الزميلة وهي تضع مادة تشبه المسحوق في كوب المرأة الحامل قبل أن تغادر.
ومن المعروف أن المادة المسحوقة تسبب الإجهاض، حسب وسائل الإعلام الصينية.
وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" أن المرأة المتهمة لم ترغب في أن يستمر حمل زميلتها وتحصل على إجازة أمومة، تستمر حوالي ثلاثة أشهر، وخلال الإجازة سيكون ضغط العمل كله على هذه الموظفة، لهذا حاولت إسقاط جنينها، لتتشافى بسرعة وتعود للعمل.
وأبلغت الضحية الشرطة بالحادثة، ولا تزال التحقيقات جارية.
ونقلت وسائل إعلام صينية عن مكتب تحقيقات الهيدرولوجيا والموارد المائية الحكومي، حيث وقعت الجريمة، أنهم يتعاملون مع الحادث بمنتهى الجدية، وينتظرون نتائج تحقيق الشرطة قبل اتخاذ أي إجراء قانوني بشأن المتهمة.
ونقلت صحيفة "تشاينا ديلي"، عن محامي الموظفة الضحية: أنه إذا كانت تصرفات المرأة مدفوعة بقصد إيذاء زميلتها، فقد يشكل ذلك جريمة إصابة بغض النظر عما إذا كانت المادة سامة أو تسببت في ضرر جسدي.
وأصيب مستخدمو الإنترنت الصينيون بالصدمة من الحادث، حيث من المعروف أن المؤسسات التابعة للحكومة تختار موظفيها بدقة وبعد اختبارات ومقابلات صارمة، وغالبًا ما يشار إلى الوظائف في هذه المؤسسات باسم "أوعية الأرز الحديدية" لأمنها واستقرارها.
وقال أحد مستخدمي موقع "ويبو" الصيني: "كيف تمكّن مثل هذه المتهمة من اجتياز اختبارات العمل في مؤسسة حكومية؟ يبدو أن الاختبارات لا تخلصنا من الموظفين الفاسدين أخلاقيًا".
وقال آخر: "شرير للغاية.. التسمم لمجرد أنك لا تريدين المزيد من العمل".