قفزة جنونية في أسعار الذهب بمصر

ووصل الأصفر أعلى مستوى وصل إليه بعد ذروة الحرب الروسية الأوكرانية، إذ تجاوز سعر الجرام عيار 24 اليوم، 1829 جنيهاً رسمياً دون مصنعية، ويصل 1900 جنيه أو يزيد بمصنعية ودمغة وضريبة بعض المشغولات، كما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 12800 جنيه لأول مرة.