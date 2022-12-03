قفزة جنونية في أسعار الذهب بمصر

قفزت أسعار الذهب في مصر، اليوم السبت، لتسجل مستويات جديدة تمثل الأعلى في سوق الصاغة محلياً، وتخطى سعر الجرام عيار 24 اليوم 1900 جنيه بالمصنعية والدمغة والضريبة لبعض المشغولات.
وشهدت الأسعار موجة من الارتفاع المستمر على مدار أسابيع، بلغت ذروتها اليوم السبت 3 ديسمبر، إذ وصل سعر عيار 21 إلى 1600 جنيه رسمياً دون إضافات.
وارتفعت أسعار الذهب، وفقاً لـ "صدى البلد" القاهرية، بعد أن هبطت من مستوى 1515 جنيهاً إلى 1465 جنيهاً، الأربعاء الماضي، إذ وصل سعر الجرام عيار 21 اليوم إلى 1700 جنيه اليوم بالمصنعية والدمغة والضريبة للشراء لبعض المشغولات.
ووصل الأصفر أعلى مستوى وصل إليه بعد ذروة الحرب الروسية الأوكرانية، إذ تجاوز سعر الجرام عيار 24 اليوم، 1829 جنيهاً رسمياً دون مصنعية، ويصل 1900 جنيه أو يزيد بمصنعية ودمغة وضريبة بعض المشغولات، كما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 12800 جنيه لأول مرة.
وهبطت أسعار الأصفر على المستوى العالمي؛ ليسجّل سعر الأوقية اليوم، 1797 دولاراً بعد أن كان 1802 دولار أمس.