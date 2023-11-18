أكبر المخاطر المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.. التمييز والتلاعب وتدمير الوظائف

هذا هو الحال بشكل خاص منذ 7 أكتوبر الماضي وبداية الحرب بين إسرائيل وحماس، التي تميزت بعديد من المحتويات المضللة الجديدة التي تتم مشاركتها كل يوم على الشبكات الاجتماعية، فقد تم نشر صورة تم إنشاؤها بوساطة الذكاء الاصطناعي، تظهر مشجعي أتلتيكو مدريد وهم يرفعون علماً فلسطينياً عملاقاً في مدرجات ملعبهم على نطاق واسع على تويتر وفيس بوك.