بصالون احترافي.. شاهد لماذا يقوم هذا المطعم بغسل شعر "زبائنه الأوفياء" بعد الأكل؟

والتجربة متاحة فقط للعملاء "الأوفياء" الذين جمعوا نقاط "عملات لاو"؛ حيث إن كل يوان يتم إنفاقه في المطعم، سيقابله عملة لاو واحدة، وللحصول على الخدمة يجب أن تكون قد جمعت 200 منها.