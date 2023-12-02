بالفيديو: رصد وتعقُّب وتفجير.. مشاهد استهداف جديدة من غزة.. "وكمائن" لآليات الاحتلال وجنوده

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بالفيديو: رصد وتعقُّب وتفجير.. مشاهد استهداف جديدة من غزة.. "وكمائن" لآليات الاحتلال وجنوده
اشتعلت فيهم النار وتصاعدت ألسنة اللهب
أظهر مقطع فيديو، نشرته كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد جديدة لعمليات استهداف متنوعة وناجحة لآليات عسكرية إسرائيلية متوغلة في بيت حانون شمال قطاع غزة، إضافة إلى لقطات لاصطياد جنود إسرائيليين.
وفي أحد المشاهد تلتقط الكاميرا مشهدًا لقنص جندي إسرائيلي متحصن داخل أحد المباني، فيما تنتقل الكاميرا لترصد لنا لحظة تفجير عبوة ناسفة في قوة إسرائيلية.
وفي لقطات أخرى نشاهد استهدافًا لآليات إسرائيلية بقذائف صاروخية من على بُعد، وذلك عقب رصد تحركاتها شمال غزة، واشتعال النيران فيها، وتحولها إلى حطام وركام.
يُشار إلى ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 76 قتيلاً منذ بداية العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة يوم 27 أكتوبر الماضي، فيما وصل عدد قتلاهم إلى أكثر من 396 قتيلاً منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من الشهر نفسه.