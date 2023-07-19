زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب ساحل أمريكا الوسطى ويشعر به سكان 3 دول

وحدث الزلزال في الساعة 6:22 مساءً بالتوقيت المحلي، وكان مركزه على بُعد نحو 76 كيلومترًا جنوب شرق مدينة سان ميغيل في السلفادور أو 94 كيلومترًا غرب مدينة تشينانديجا في نيكاراجوا.