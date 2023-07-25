بعد وداع الطائر الأزرق.. هذه تكلفة تغيير اسم تويتر إلى "إكس"

وحسب موقع "الحرة"، قال ماسك في تغريدة، الأحد: إنه يريد أن يغيّر شعار تويتر، وإنه أجرى استفتاء بين الملايين من متابعيه حول ما إذا كانوا يؤيدون تغيير الألوان المستخدمة في الموقع من الأزرق إلى الأسود.