مطاردة سيارة على طريقة "هوليوود".. شاهد كيف انتهى هذا الفيديو بمأساة لـ"الشرطي البطل"

نشرت الشرطةُ الأمريكية فيديو يظهر تصدّي أحد رجالها لمشتبه به، قبل أن ينطلق الأخير بسيارته، بينما يجلس الشرطي على مقدمة المركبة؛ وهو ما تسبّب في مأساة في النهاية.
وفي الفيديو يظهر شرطي وهو يوجّه سلاحه نحو أحد الأشخاص في سيارة، طالبًا منه التوقُّف.
وبعد ثوانٍ ينطلق المشتبه به بالسيارة بسرعة، بينما يظلّ الشرطي متمركزًا فوق مقدمة المركبة.
وحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية: فإن ضابط الشرطة باتريك مكارتي، الظاهر في الفيديو، طلب من السائق التوقف لوجود مذكرة بحقّه، إلا أن الأخير انطلق بمركبته دون الإصغاء لطلب مكارتي.
وينتهي الفيديو بالقبض على السائق الذي اندفع نحو منطقة صناعية، وتمكّن أخيرًا من إسقاط الشرطي "مكارتي" من مقدمة السيارة.
وانتهى هذا الموقف بمأساة، حينما تعرّض الشرطي "مكارتي" لكسر في منطقة الظهر؛ حسبما ذكرت خدمة "آيوا كابيتال ديسباتش" الإخبارية، التي أشارت إلى صدور حكم بحقّ السائق بالسجن لمدة 5 سنوات؛ للتسبُّب في إصابات خطيرة لرجل شرطة.
جدير بالذكر أن هذه الحادثة وقعت في العام 2021، إلا أن شرطة ولاية آيوا قامت بنشر الفيديو مؤخرًا لأول مرة؛ حسب "سكاي نيوز عربية".