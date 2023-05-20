مطاردة سيارة على طريقة "هوليوود".. شاهد كيف انتهى هذا الفيديو بمأساة لـ"الشرطي البطل"

نشرت الشرطةُ الأمريكية فيديو يظهر تصدّي أحد رجالها لمشتبه به، قبل أن ينطلق الأخير بسيارته، بينما يجلس الشرطي على مقدمة المركبة؛ وهو ما تسبّب في مأساة في النهاية.