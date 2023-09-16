"صواعق" تودي بحياة 7 يمنيين في الحديدة

قُتل رجلٌ وستُّ نساء، وأصيب آخرون، اليوم "السبت"، جراء صواعق ضربت مديريتَي اللحية والزهرة بمحافظة الحديدة غرب اليمن.
وأوضحت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن أفراد أسرة مكونة من أربع نساء بينهن فتاتان، قضوا جراء صاعقة ضربت منزلهم في دير السليماني بمديرية اللحية في محافظة الحديدة.
وأضافت: أن مواطنًا وزوجته وشقيقته توفّوا أيضًا، نتيجة صاعقة ثانية ضربت منزلهم في منطقة بني زبل بمديرية الزهرة بمحافظة الحديدة الساحلية، وأصيب ثلاثة أشخاص من الأسرة بجروح طفيفة تم إسعافهم إلى المستشفى.
وتوفّي أشخاص وأصيب آخرون، بصواعق رعدية، أواخر الشهر الماضي؛ حيث يشهد عدد من محافظات اليمن أحوالًا جوية سيئة.