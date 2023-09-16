"صواعق" تودي بحياة 7 يمنيين في الحديدة

وأضافت: أن مواطنًا وزوجته وشقيقته توفّوا أيضًا، نتيجة صاعقة ثانية ضربت منزلهم في منطقة بني زبل بمديرية الزهرة بمحافظة الحديدة الساحلية، وأصيب ثلاثة أشخاص من الأسرة بجروح طفيفة تم إسعافهم إلى المستشفى.