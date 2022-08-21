لجذب آلاف العمال وسد الفجوة.. نيوزيلندا تُجري تغييرات على قواعد الهجرة

وبحسب "سكاي نيوز عربية" يُعد تنافس الشركات على استقطاب موظفين جزءًا من اتجاه عالمي ساعَدَ على رفع الأجور في نيوزيلندا؛ مما يشكل تحديًا لجهود محاربة التضخم من قِبَل البنك المركزي الذي رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2015.