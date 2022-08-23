"فتحتُ فكيه وأخرجتُ رأسي".. فيديو اللقاء المرعب بين تمساح عملاق وشاب أمريكي

وفي مقابلة معه، قال "لا فيردي" لوسائل إعلام محلية: "كان أول ما شعرتُ به هو ضربة شديدة، ثم أسنان التمساح تطبق على رأسي، فحاولت على الفور فتح فكيه، كنت أعرف أنه إما أن أفتح الفكين وأنجو أو أن الوحش يقلبني في الماء ويسيطر عليّ؛ لكنه كان مرتبكًا تمامًا كما كنت مرتبكًا، وبعدها تمكنت من فتح فكيه والهرب"، ويضيف "لا فيردي": "أرى أن ما حدث معجزة إلهية أنقذتني".