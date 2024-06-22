حصيلة وفيات الخمور المغشوشة في الهند تصل إلى 55 شخصاً

ارتفعت حصيلة ضحايا الخمور المغشوشة في ولاية تاميل نادو- جنوبي الهند، إلى 55 شخصاً، ولا يزال 142 آخرون في المستشفيات.
وبحسب صحيفة "هندو"، فقد أعلن حاكم الولاية دفع تعويضات بمبلغ 100 ألف روبية (1,2 ألف دولار) لأسر المتوفين، وتعويضات بمبلغ 50 ألف روبية للمصابين.
وأمر حاكم الولاية بتشكيل لجنة تحقيق خاصة؛ يجب أن تقدّم تقريراً حول الحادث بعد 3 أشهر.
وحدثت الواقعة في مدينة كالاكوريشي على بُعد 250 كلم من عاصمة الولاية.
وظهرت أولى المعلومات حول وفيات الكحول المغشوش، في 18 يونيو الجاري.
واعتقلت الشرطة 14 شخصاً بتهمة تجارة المشروبات الكحولية المغشوشة، كما أقالت الحكومة عدداً من قادة الشرطة بالمدينة.