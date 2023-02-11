أكثر من 25 ألف شخص قضوا في زلزال سوريا وتركيا والأمم المتحدة تقول إن العدد سيتضاعف

وقال غريفيث: "أعتقد أنه من الصعب تقدير الأمر بدقة لأننا بحاجة إلى رفع المزيد من الأنقاض، لكنني متأكد من أنه سيتضاعف أو يزيد" مضيفاً: "هذا مرعب. هذه هي الطبيعة التي تضرب بطريقة قاسية حقاً".