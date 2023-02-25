العراق يسجّل هزتيْن أرضيتيْن جديدتيْن في أربيل ونينوى فجر اليوم

وأضافت الوزارة في بيانها، أن الهزة الأرضية وقعت الساعة 02:25 فجراً بتوقيت العراق، على بُعد 8.5 كم شرقي قضاء الحضر من محافظة نينوى، وشعر بها سكان محافظات: نينوى وأربيل ودهوك، بشكلٍ متفاوت، ولم ترد أي أنباءٍ عن وقوع خسائر تُذكر.