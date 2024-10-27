بعد حادثة انتحار مراهق أثارت الجدل في أمريكا.. ما مخاطر "العلاقات الخيالية" مع الذكاء الاصطناعي؟

ورغم مأساوية هذه الحادثة؛ لكنه يقول إن الذكاء الاصطناعي له إيجابيات عدة ساهمت في تطوير القدرات وحل المشاكل للعديد من المستخدمين، وكانت هذه التكنولوجيا جزءًا من الحل والعلاج؛ وبالتالي المهم هنا أن نفهم الهدف من هذه التكنولوجية وكيفية استثمارها بالطريقة الصحيحة، بحسب تعبيره.