هل الحقيبة المدرسية مشكلة لأبنائنا؟.. 6 شروط و5 نصائح صحية حتى لا يعاني طفلك من آلام الظهر

مع العودة إلى مقاعد الدراسة، يقدم الأطباء والخبراء خمس نصائح للتلاميذ عند حمل الحقيبة المدرسية، حتى لا يعاني طفلك من آلام الظهر، ولا يتسبب ثقل الحقيبة في تشوهات في الظهر والعمود الفقري.