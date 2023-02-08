اختطاف طائرة وقائدها النيوزيلندي في إندونيسيا

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم، إنه تم اختطاف الطيار من قِبَل مسلحين بعد أن تم إضرام النار في طائرته عندما هبطت في منطقة /ندوجا/ الجبلية؛ مضيفة أنه يُعتقد أنه تم إطلاق سراح خمسة ركاب كانوا على متن الطائرة، بينهم طفل.