احترق المنزل بالكامل وتشقق السطح.. هذا ما حدث لأسرة يمنية جراء صاعقة رعدية

نجت أسرة يمنية من الموت بأعجوبة فجر الخميس، جراء صاعقة رعدية ضربت منزلًا بمديرية القبيطة شمال محافظة لحج، جنوبي اليمن.
وحسب موقع "اليمن الآن"، قال شهود عيان من أبناء منطقة "عراصم" بمديرية القبيطة في محافظة لحج: إن صاعقة رعدية ضربت منزل أسرة مكونة من 8 أفراد.
وأضاف الشهود أن الصاعقة تسببت في تشققات في سطح المنزل؛ فيما اشتعلت النيران بداخله واحترق أثاث ومحتويات البيت بشكل كامل.
ونقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن وسائل إعلام محلية، تأكيد الشهود أن أعمدةً من ألسنة اللهب والدخان الأسود تصاعدت من داخل المنزل جراء الحريق.
يأتي هذا بعد 5 أيام من حدوث صاعقة رعدية مماثلة في نفس القرية "عراصم" توفي على إثرها طفل.