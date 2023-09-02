الهند تطلق بنجاح مسبارًا لدراسة الشمس بعد أسبوع من الهبوط على القمر

عن هذا الإنجاز، قال عالم الفيزياء الفلكية سوماك رايشودوري لقناة "إن دي تي في" الجمعة: "هذه مهمة طموحة بالنسبة إلى الهند"، مشيرًا إلى أن المركبة تعتزم دراسة انبعاثات الكتلة الإكليلية، وهي ظاهرة دورية تؤدي إلى تصريفات هائلة من البلازما والطاقة المغناطيسية المتأتية من الغلاف الجوي للشمس. مضيفًا: "ستساعدنا أيضًا على فهم لماذا تحصل هذه الأمور، وفي المستقبل، قد نضطر لإنشاء نظام إنذار" في الفضاء.