بالفيديو.. شاهد ما حدث بين شقوق الجبال المتضررة من زلزال المغرب

وقال "زايوسيتي دوت نت" إنه سَبَق أن أشارت دراسات دولية لإمكانية تغير جودة الماء أيضًا مع الزلازل؛ فحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، يمكن أن تتأثر المياه بفعل الزلازل خاصة في المواقع التي يكون فيها الاهتزاز قويًّا ومحسوسًا، وأبرزت الهيئة أن مياه الآبار يمكن أن تتعكر بالرواسب القادمة من المسام والشقوق في الصخور التي تزود البئر بالمياه، وهي ظاهرة يمكن أن تكون مؤقتة فقط قبل أن تعود المياه إلى حالتها الطبيعية.