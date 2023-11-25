المكتب الإعلامي بغزة ينشر أسماء 67 صحفيًّا من ضحايا العدوان الإسرائيلي

وبدأ العمل، أمس الجمعة، بهدنة إنسانية مؤقّتة مدتها 4 أيام بين جيش الاحتلال وحركة "حماس"، بعد 49 يومًا من الحرب على القطاع، وفي إطار المرحلة الأولى تم تسليم مجموعة من 13 أسيرًا إسرائيليًّا، كما أخلت حركةُ حماس سبيلَ 11 مواطنًا أجنبيًّا من حملة الجنسيات التايلاندية والفلبينية على هامش صفقة تبادل الأسرى.