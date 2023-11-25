المكتب الإعلامي بغزة ينشر أسماء 67 صحفيًّا من ضحايا العدوان الإسرائيلي

وصل عدد الصحفيين ضحايا قصف قوات الاحتلال في غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي؛ إلى 67 صحفيًّا فلسطينيًّا، بينهم 7 صحفيات؛ وفقما أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع.
وبدأ العمل، أمس الجمعة، بهدنة إنسانية مؤقّتة مدتها 4 أيام بين جيش الاحتلال وحركة "حماس"، بعد 49 يومًا من الحرب على القطاع، وفي إطار المرحلة الأولى تم تسليم مجموعة من 13 أسيرًا إسرائيليًّا، كما أخلت حركةُ حماس سبيلَ 11 مواطنًا أجنبيًّا من حملة الجنسيات التايلاندية والفلبينية على هامش صفقة تبادل الأسرى.
وفي المقابل أطلقت سلطاتُ الاحتلال في اليوم الأول سراحَ 39 امرأة وطفلًا من المعتقلين في السجون الإسرائيلية، ومن المقرَّر أن يتمّ إطلاق سراح 150 معتقلًا على مدار الأيام الأربعة من اتفاق الهدنة.
- محمد الصالحي.
- إبراهيم لافي.
- محمد جرغون.
- أسعد شملخ.
- سعيد الطويل.
- هشام النواجحة.
- محمد أبو رزق.
- عائد النجار.
- محمد أبو مطر.
- رجب النقيب.
- أحمد شهاب.
- عبد الرحمن شهاب.
- حسام مبارك.
هاني المدهون.
- عصام بهار.
- محمد بعلوشة.
- عبد الهادي حبيب.
- علي نسمان.
- أنس أبو شمالة.
- سميح النادي.
- خليل أبو عاذرة.
- محمود أبو ظريفة.
- محمد علي.
- محمد لبد.
- أحمد مسعود.
- رشدي السراج.
- محمد الحسني.
- سائد حلبي.
- جمال الفقعاوي.
- أحمد أبو مهادي.
- ياسر أبو ناموس.
- ماجد كشكو.
- عماد الوحيدي.
- حذيفة النجار.
- نظمي النديم.
- مجد عرندس.
- إياد مطر.
- محمد البياري.
- محمد أبو حطب.
- زاهر الأفغاني.
- مصطفى النقيب.
- هيثم حرارة.
- محمد الجاجة.
- يحيى أبو منيع.
- محمد أبو حصيرة.
- محمود مطر.
- أحمد القرا.
- موسى البرش.
- أحمد فطيمة.
- يعقوب البرش.
- عمرو أبو حية.
- مصطفى الصواف.
- عبد الحليم عوض.
- ساري منصور.
- حسونة إسليم.
- بلال جاد الله.
- محمد الزق.
- عاصم البرش.
- محمد عياش.
- مصطفى بكير.
- إيمان العقيلي.
- سلمى مخيمر.
- دعاء شرف.
- سلام ميمة.
- آلاء الحسنات.
- آيات خضورة.
- أمل زهد.