الكويت.. ضبط 20 شخصًا من جنسيات مختلفة يقومون بأعمال منافية للآداب

ونشرت الوزارة على حسابها في "تويتر" صورًا مموهة لوجوه المتهمين، معلقة بالقول: "بتوجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الداخلية بالوكالة، الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، بتكثيف الحملات على جميع المناطق وضبط المخالفين والخارجين على القانون.. تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط 20 شخصًا من جنسيات مختلفة في محافظتي الفروانية والأحمدي، منهم 14 من النساء و6 رجال، يقومون بالأعمال المنافية للآداب وسمسرة مقابل مبالغ مالية".