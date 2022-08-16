أسرة نيوزيلندية تعثر على رفات جثة في حقيبة اشترتها من مزاد

وتباشر الشرطة التحقيقات بالحادثة، بعد اتصال وردها من منزل الأسرة، وسط معلومات تفيد بأن لا علاقة لها بالرفات، ويبدو أنها مرتبطة بأصحابها الأصليين الذين عرضوها للبيع في المزاد.