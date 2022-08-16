أسرة نيوزيلندية تعثر على رفات جثة في حقيبة اشترتها من مزاد

تلقت أسرة نيوزيلندية صدمة كبيرة عند اكتشافها رفات جثة بشرية في حقيبة اشترتها من أحد المزادات.
وتباشر الشرطة التحقيقات بالحادثة، بعد اتصال وردها من منزل الأسرة، وسط معلومات تفيد بأن لا علاقة لها بالرفات، ويبدو أنها مرتبطة بأصحابها الأصليين الذين عرضوها للبيع في المزاد.
تشريح الرفات سيسهل الوصول إلى هوية المتوفي، وبالتالي سيمكنها الوقوف فيما بعد على ملابسات الحادثة، حسب ما أوردت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.
وقال أحد الجيران: "أشعر بالأسف تجاه العائلة فلا علاقة لهم بالحادثة، يجب على الجاني الاعتراف، إنه أمر مروع".
وأضاف موقع "ستف" الإخباري، أن جيرانًا آخرين لاحظوا رائحة كريهة قادمة من منزل العائلة يوم الخميس، قبل وقت قصير من وصول الشرطة.
وأشارت جارة أخرى إلى أن ابنها رأى حقيبة سفر تُنقل من العقار إلى خيمة الطب الشرعي، وفقًا لما نقله موقع "سكاي نيوز".
ولفتت إلى أن رجال المباحث وفرق الطب الشرعي شوهدوا وهم يقفون في حالة صدمة.