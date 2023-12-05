تم إيقافها بعدما أثارت الجدل.. شاهد أغرب خدمة في العالم يقدمها مطعم ياباني لزبائنه

وفي تقرير عن هذه الخدمة الغريبة، تقول صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، أصبح الكثير من اليابانيين يفضلون التوجه إلى مطعم "شاتشيهوكو يا" في مدينة ناغويا، على الساحل الجنوبي لليابان، حيث يقدم المطعم وجباته مع "جانب من الترحيب القاسي"، وذلك من خلال دفع الزبائن المال لموظفي الاستقبال مقابل قيام الموظفين بصفع الزبائن على وجوههم.