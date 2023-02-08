ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا إلى 8400 قتيل

تخطى مُجمل عدد الضحايا الذين سقطوا من جرّاء زلزال شرق المتوسط، في تركيا وسوريا، 8 آلاف قتيل و37 ألف جريح، وقد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ في المناطق المنكوبة، بينما حذّر الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية من أن مئات العائلات ما زالت تحت الأنقاض.