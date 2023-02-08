ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا إلى 8400 قتيل

تخطى مُجمل عدد الضحايا الذين سقطوا من جرّاء زلزال شرق المتوسط، في تركيا وسوريا، 8 آلاف قتيل و37 ألف جريح، وقد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ في المناطق المنكوبة، بينما حذّر الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية من أن مئات العائلات ما زالت تحت الأنقاض.
وفيما يتواصل البحث عن ناجين في كل من تركيا وسوريا، من جرّاء زلزال شرق المتوسط، أفادت التقارير بأن عدد قتلى الزلزال في تركيا ارتفع إلى 5894 قتيلاً.
وأعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو؛ أمس الثلاثاء، أن أجهزة الدولة باتت في حالة استنفار قصوى، مؤكداً أن السلطات تعمل على زيادة عدد فرق الإنقاذ في المناطق المنكوبة.