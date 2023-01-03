بنظرة قاتمة للأوضاع الضريبية والاقتصادية والسياسية.. تشاؤم كبير بين الأمريكيين في العام 2023م

ويعتقد أكثر من ٦ من كل ١٠ أن التضخم سيرتفع وستنخفض سوق الأسهم، بالإضافة إلى ذلك يتوقع ما يزيد قليلًا عن نصف الأمريكيين أن البطالة سترتفع في العام الحالي، وهي مشكلة اقتصادية نجت الولايات المتحدة منها في عام 2022.