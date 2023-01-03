بنظرة قاتمة للأوضاع الضريبية والاقتصادية والسياسية.. تشاؤم كبير بين الأمريكيين في العام 2023م

نظرة قاتمة للأوضاع يدخل بها الأمريكيون العام الجديد 2023م؛ حيث تتوقع الأغلبية ظروفًا سلبية في 12 من 13 ميدانًا اقتصاديًّا وسياسيًّا واجتماعيًّا ودوليًّا.
وأشار استطلاع مؤسسة غلوبال العالمية، إلى أن ٨ من ١٠ بالغين في الولايات المتحدة يرون أن عام 2023 سيكون عامًا مليئًا بالصعوبات الاقتصادية مع ارتفاع الضرائب، وتزايد عجز الميزانية.
ويعتقد أكثر من ٦ من كل ١٠ أن التضخم سيرتفع وستنخفض سوق الأسهم، بالإضافة إلى ذلك يتوقع ما يزيد قليلًا عن نصف الأمريكيين أن البطالة سترتفع في العام الحالي، وهي مشكلة اقتصادية نجت الولايات المتحدة منها في عام 2022.
ويتوقع 90٪ من الأمريكيين أن يكون عام 2023 عام الصراع السياسي في الولايات المتحدة، ويعتقد 72٪ أن معدل الجريمة سيرتفع.
وتوقع 85٪ من البالغين في الولايات المتحدة، أن العام الجاري سيكون محفوفًا بالخلافات الدولية بدلًا من أن يكون سلميًّا.. وبينما يعتقد 64٪ أن قوة أمريكا في العالم ستنخفض، يعتقد 73٪ أن قوة الصين ستزداد.