الأمل في العثور على ناجين يتضاءل بعد ثلاثة أيام على زلزال اليابان

تضاءلت فرصُ العثور على ناجين في وسط اليابان؛ حيث ما زال نحو "80" شخصًا في عداد المفقودين، الخميس، بعد ثلاثة أيام من الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد في العام الجديد، وأدّى إلى مقتل "84" شخصًا بحسب حصيلة أولية.