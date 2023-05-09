سوريا.. هزة أرضية بقوة 4.2 شرق حماه

وتتكرر الهزات الارتدادية في المنطقة عقب زلزاليْن مدمريْن، فاقا بقوتهما 7 درجات على مقياس ريختر ضربا في السادس من فبراير الماضي جنوب تركيا، وطالت آثارهما بشكلٍ مباشرٍ الشمال السوري، حيث أسفرا عن آلاف الضحايا ودمار هائل بالمباني والبنى التحتية.