على جناح طائرة أسترالية.. هذا ما شاهده راكب وأصابه بالرعب

أصيب أحد الركاب بالرعب، كما أثار مخاوف الآخرين، بعد أن التقط صورًا لشريط لاصق على جناح طائرة خطوط "جيت ستار" الأسترالية، أثناء توجهها إلى جزيرة بالي.

وردًّا على المخاوف التي أثارها الراكب، قالت شركة طيران "جيت ستار": إن الشريط اللاصق لا يعني وجود خطر على الطائرة أو سلامة الركاب والموظفين على متن الرحلة".

وحسب موقع تليفزيون "ناين نيوز" الأسترالي، قالت الشركة: إن ما التقطه الراكب هو شريط ألومنيوم حساس للضغط، وإن مهندسي الطائرات يستخدمون هذا النوع من الشرائط؛ لإجراء إصلاحات طفيفة على الطائرات، وهنا تم استخدامه تمهيدًا لإعادة دهان جسم وأجنحة الطائرة، بعد تقشر الطلاء".