وفاة المرأة التي استيقظت في نعشها أثناء الجنازة قبل أيام

وقال ابنها: "كان هناك حوالى 20 شخصًا.. بعد حوالى خمس ساعات في النعش، بدأ التابوت في إصدار أصوات. كانت أمي ملفوفة في ملاءات وتضرب التابوت، وعندما اقتربنا رأينا أنها كانت تتنفس بشدة".