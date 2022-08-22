شاهد.. هذا الفيديو تسبّب في إيقاف 3 ضباط شرطة أمريكيين عن العمل

وقال حاكم الولاية في بيان: "تمّ إيقاف ثلاثة من رجال إنفاذ القانون في مقاطعة كروفورد بولاية أركنساس بعد نشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لهم وهم يضربون ويحتجزون رجلاً في موقف للسيارات"، مضيفاً أن الأجهزة المختصّة في الولاية فتحت تحقيقاً في الحادث.