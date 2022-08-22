شاهد.. هذا الفيديو تسبّب في إيقاف 3 ضباط شرطة أمريكيين عن العمل
أعلن حاكم ولاية أركنساس الأمريكية إيقاف 3 ضباط شرطة عن العمل بعد نشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لهم وهم يضربون بوحشية أحد المحتجزين.
وقال حاكم الولاية في بيان: "تمّ إيقاف ثلاثة من رجال إنفاذ القانون في مقاطعة كروفورد بولاية أركنساس بعد نشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لهم وهم يضربون ويحتجزون رجلاً في موقف للسيارات"، مضيفاً أن الأجهزة المختصّة في الولاية فتحت تحقيقاً في الحادث.
يُشار إلى أن الحادث وقع بالقرب من متجرٍ صغيرٍ يوم الأحد الماضي.
ووثّق الفيديو كيف قام ثلاثة رجال شرطة بالضغط على جسد الرجل أرضاً وضربه بقبضات اليد والركبتين، وكذلك ضرب رأسه بالأسفلت.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فإن الشخص الذي تعرَّض للضرب هو راندال وورسيستر، 27 عاماً، من سكان ولاية ساوث كارولينا.
وقالت الشرطة إن "وورسيستر" يواجه اتهامات بالتهديد الإرهابي ومقاومة الاعتقال وغيرها من تهم الاعتداء، بعدما هدّد عاملاً في المتجر، وضرب أحد رجال الشرطة الثلاثة، أما ضباط الشرطة الثلاثة فقد تمّ إيقافهم عن العمل لحين انتهاء التحقيق معهم.