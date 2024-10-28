هل تعرضتَ للتوبيخ من مديرك؟ مأساة فتاة صينية بسبب رئيسها بالعمل

هل سبق لك أن تعرضت للتوبيخ من مديرك؟ كيف كان تأثير ذلك عليك؟ هذا ما كشفت عنه واقعة مأساوية لشابة صينية تدعى "لي"، في مقاطعة خنان؛ حيث تعرضت لانهيار نفسي حاد بعد تلقيها توبيخًا قاسيًا من رئيسها في العمل.