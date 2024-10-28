هل تعرضتَ للتوبيخ من مديرك؟ مأساة فتاة صينية بسبب رئيسها بالعمل

هل سبق لك أن تعرضت للتوبيخ من مديرك؟ كيف كان تأثير ذلك عليك؟ هذا ما كشفت عنه واقعة مأساوية لشابة صينية تدعى "لي"، في مقاطعة خنان؛ حيث تعرضت لانهيار نفسي حاد بعد تلقيها توبيخًا قاسيًا من رئيسها في العمل.
ووفقًا لصحيفة "The South China Morning Post"، أصبحت "لي" في حالة ذهول، وتوقفت عن الأكل والشرب والحركة أو الانخراط في محادثة.
وبدأت هذه الحالة منذ شهر، عندما وبخها قائد فريقها في العمل؛ ما تركها غير سعيدة وأدى في النهاية إلى انغلاق عاطفي وجسدي كامل.
ومع استمرار تدهور حالة "لي"، تراجعت قدراتها البدنية بشكل حاد.
وذكرت أسرتها أنهم إذا أزالوا الوسادة من تحتها، فإن رأسها ستعلق بلا حراك في الهواء.
وعلاوة على ذلك، فقدت السيطرة على الوظائف الجسدية الأساسية؛ ما يتطلب مساعدة مستمرة من أسرتها حتى في الذهاب إلى الحمام.
ووصف الدكتور جيا ده هوان، طبيب "لي" في مستشفى الشعب الثامن في تشنغتشو، حالتها بأنها تشبه هيكلًا "خشبيًا" خاليًا من الحركة أو الاستجابة.
وقال: الحالة تعاني من ذهول، وهو أحد أعراض الاكتئاب الشديد الذي يتميز بالعجز عن الحركة، وعدم الاستجابة، وفقدان السيطرة على الحركة، والانسحاب من الواقع.
وغالباً ما ينجم هذا المظهر النادر والشديد للاكتئاب عن صدمة نفسية شديدة أو ضغوط.
وأشار الطبيب إلى أن "لي" كانت ذات شخصية انطوائية، وتكافح للانفتاح على من حولها، وهو ما أسهم في نهاية المطاف بتفاقم حالتها.
وتحت رعاية الدكتورة "جيا"، تلقت "لي" العلاج والدعم اللازمين للتعافي من هذه الحالة الحرجة.
وأثارت هذه الحادثة قلقًا ونقاشًا واسعي النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي في الصين.
وأعرب مستخدمون عن صدمتهم وتعاطفهم مع محنة "لي"، وغضبهم إزاء التنمر والتوتر في مكان العمل.
كما ألقى استطلاع حديث أجرته الجمعية الصينية لعلم النفس، الضوء على الحالة المزعجة للصحة العقلية في مكان العمل بالصين.
وكشفت النتائج أن 4.8% من الموظفين في مكان العمل يعانون الاكتئاب، في حين يعاني 80% من مشاعر الانفعال.
بالإضافة إلى ذلك، أظهر 60% من المستجيبين حالة القلق، وعانى ما يقرب من 40% أعراض الاكتئاب، وفقًا لـ"شينغوا نيوز".