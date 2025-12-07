"ناسا" توثق ظهور المذنب "3I/ATLAS" القادم من خارج المجموعة الشمسية

وأشارت إلى أن تتبع تغير ذيل المذنب يساعد على فهم مكوناته وآلية تفاعله مع محيطه أثناء مروره بالقرب من الشمس، لا سيما أن التحليل الأولي يشير إلى نشاط ملحوظ في الغبار والغاز، بينما تستمر فرق البحث في دراسة الخصائص الأخرى التي ظهر بعضها غير مألوف.