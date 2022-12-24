أمريكا.. شركات طيران تلغي 5700 رحلة بسبب العواصف العاتية

وذكر موقع فلايت أوير لتتبع الرحلات الجوية أن ذلك جاء في أعقاب إلغاء ما يقرب من 2700 رحلة يوم الخميس، في حين تم بالفعل إلغاء ما يزيد قليلًا على ألف رحلة اليوم السبت.