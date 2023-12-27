حاولوا الاختباء فرصدوهم ثم استهدفوهم.. شاهد: استهداف "القسام" لجنود إسرائيليين

بثت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد لاستهداف قوة خاصة إسرائيلية متحصنة في أحد المنازل، وسحب الاحتلال لآلياته العسكرية المتضررة.
ويظهر المقطع رصد المقاتلين لقوة إسرائيلية مختبئة ومتحصنة في منزل في منطقة القصاصيب في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وعلى الفور تولوا أمر استهدافها بقذيفة مضادة للتحصينات، إذ نشاهد اشتعال النيران في موقع تحصنهم.
وتنتقل الصورة لتنقل لنا مشهد سحب الاحتلال لإحدى آلياته العسكرية في منطقة تل الزعتر شمال غزة، وذلك بعد أن أصابها العطب جراء استهدافها.
يُشار إلى أنه بلغ عدد قتلى الجيش الإسرائيلي نحو 170 قتيلاً منذ بداية العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة يوم 27 أكتوبر الماضي، فيما وصل عدد قتلاهم إلى أكثر من 498 قتيلاً منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من الشهر نفسه، وذلك وفقاً للأرقام الإسرائيلية الرسمية المعلنة، التي يرجح محللون عدم دقتها، واحتمالية أن تكون أكثر من ذلك.