فجأة استدارت وعاجلتها.. شاهد هجوم شرس من بقرة على طفلة والإنقاذُ بحجارة!

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لبقرة هاجمت طفلة صغيرة في الهند بشراسة.
وظهر في الفيديو، سيدة تمشي في الطريق برفقة طفليها خلف بقرة وعجلها، وفجأة استدارت البقرة نحوهم، وهاجمت الطفلة التي تبلغ من العمر 11 عامًا، ورمتها على الأرض، ودهستها، وجرّتها عدة مرات، دون أن يتمكن أحد من الاقتراب.
وفيما بعدُ قام بعض المتفرجين بإلقاء الحجارة على البقرة، وأنقذوا الطفلة التي تم نقلها إلى المستشفى مصابة بجروح كثيرة.
ووفق ما نقله اليوم موقع "سكاي نيوز عربية" فقد قالت وسائل إعلام هندية محلية إن الطفلة في حالة صحية مستقرة.