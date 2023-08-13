فجأة استدارت وعاجلتها.. شاهد هجوم شرس من بقرة على طفلة والإنقاذُ بحجارة!

وظهر في الفيديو، سيدة تمشي في الطريق برفقة طفليها خلف بقرة وعجلها، وفجأة استدارت البقرة نحوهم، وهاجمت الطفلة التي تبلغ من العمر 11 عامًا، ورمتها على الأرض، ودهستها، وجرّتها عدة مرات، دون أن يتمكن أحد من الاقتراب.