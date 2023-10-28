إيلون ماسك يوفر الاتصالات في غزة عبر منظمات الإغاثة الدولية

وأدى قطع الاحتلال الإسرائيلي خدمات الهواتف والإنترنت إلى عزل سكان قطاع غزة عن العالم وعن بعضهم بعضًا اليوم، ويكاد الاتصال يكون مستحيلاً بأحبائهم أو بسيارات الإسعاف أو الزملاء في أماكن أخرى مع توسيع إسرائيل هجومها الجوي والبري.