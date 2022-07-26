مقتل وإصابة 88 شخصًا في الهند بسبب "الخمور المغشوشة"

توفي ما لا يقل عن 28 شخصًا وأصيب 60 آخرون بالإعياء والمرض؛ نتيجة احتساء خمور مغشوشة غربي الهند، وفق مسؤولين.
وأوضح المسؤول الحكومي موكيش بارمار، أن الوفيات وقَعت في منطقتي أحمد آباد وبوتاد بولاية غوجارات؛ حيث يُحظر تصنيع وبيع واستهلاك الخمور.
ولم تتضح على الفور المادة الكيماوية المستخدمة في صناعة الخمور المغشوشة وفق "أسوشيتد برس".
وقالت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا": اعتقلت الشرطة عددًا من المهربين المشتبه في تورطهم في بيع المشروبات الكحولية.
وتعتبر الوفيات جراء تناول المشروبات الكحولية المغشوشة أمرًا شائعًا في الهند؛ حيث تكون هذه المشروبات رخيصة الثمن، وغالبًا ما تكون مخلوطة بمواد كيماوية مثل المبيدات الحشرية لزيادة الفاعلية.
وتَحَوّل غش الخمور إلى صناعة مربحة للغاية في جميع أنحاء الهند؛ حيث لا يسدد المهربون أي ضرائب ويبيعون كميات هائلة من منتجاتهم للفقراء بأسعار رخيصة.
وفي عام 2020 توفي ما لا يقل عن 120 شخصًا بعد تناول مشروبات كحولية مغشوشة في ولاية البنجاب شمال الهند.