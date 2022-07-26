مقتل وإصابة 88 شخصًا في الهند بسبب "الخمور المغشوشة"

وتعتبر الوفيات جراء تناول المشروبات الكحولية المغشوشة أمرًا شائعًا في الهند؛ حيث تكون هذه المشروبات رخيصة الثمن، وغالبًا ما تكون مخلوطة بمواد كيماوية مثل المبيدات الحشرية لزيادة الفاعلية.