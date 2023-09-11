مشاهد لا تصدق من شرق ليبيا.. سدود درنة تنهار ومئات القتلى بسبب الفيضانات

وفي التفاصيل، أعلن المجلس البلدي في درنة، انهيار سدين بسبب شدة السيول، في المدينة التي أعلنت السلطات المحلية أنها باتت منكوبة، مؤكداً أن الوضع كارثي وخرج عن السيطرة، مشدداً على حاجة السلطات المحلية لتدخل دولي عاجل.