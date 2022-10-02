مودرنا ترفض طلب الصين الكشف عن تكنولوجيا لقاح كورونا

نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن أشخاص مطلعين قولهم: إن شركة مودرنا رفضت تسليم الصين حقوق الملكية الفكرية الأساسية وراء تطوير لقاح كوفيد-19؛ مما أدى إلى انهيار مفاوضات بشأن بيعه هناك.
وقالت: الشركة لا تزال "حريصة" على بيع اللقاح للصين؛ لكنها تخلت عن جهودها السابقة للوصول إلى السوق الصينية؛ بسبب مطالبة الصين بتسليمها تكنولوجيا اللقاح كشرط أساسي للبيع في البلاد.
ولم توافق الصين على أي لقاحات أجنبية لكوفيد-19، وتعتمد على العديد من اللقاحات المطورة محليًّا.
وفي سبتمبر قال كبير المسؤولين الطبيين في شركة مودرنا، بول بيرتون: إن الشركة حريصة على التعاون مع الصين لتزويد البلاد بلقاحات كوفيد-19 القائمة على الحمض النووي.