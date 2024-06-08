أحد أول 3 داروا حول القمر وصاحب أشهر صورة في الفضاء.. شاهد لحظة مصرع رائد الفضاء الأمريكي "وليام أندرس"

وذكرت صحيفة "سياتل تايمز"، نقلًا عن "غريغ" ابن "أندرس"؛ أن رائد الفضاء المتقاعد "وليام أندرس" كان يقود الطائرة بمفرده عندما سقطت قبالة ساحل جزيرة جونز، وهي جزء من أرخبيل جزر سان خوان شمالي سياتل، بين واشنطن وجزيرة فانكوفر في كولومبيا البريطانية.