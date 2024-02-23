انقطاعٌ لخدمات الهواتف المحمولة في أمريكا لساعات.. والسبب مجهولٌ

انقطعت خدمات الهواتف الخلوية الخاصة بشركة "أيه تي آند تي" الأمريكية، لساعاتٍ طويلة، مساء أمس الخميس، قبل عودتها من دون تحديد السبب الرئيس وراء هذا الانقطاع الذي دفع البيت الأبيض للتعليق عليه.
وقالت الشركة الأمريكية، في بيانٍ رسمي، إنها تمكنت من استعادة الخدمة، التي طالت عشرات الآلاف من مستخدمي الهواتف المحمولة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وتقدّمت شركة "أيه تي آند تي"، باعتذارٍ لعملائها؛ مضيفة "نتخذ خطوات لضمان عدم تعرُّض عملائنا لهذا الأمر مرةً أخرى في المستقبل".
ولم تحدّد الشركة ولا أيُّ مسؤولٍ أمريكي سبب هذا الانقطاع، واكتفت الشركة بالقول عن سبب الانقطاع، أنه لا يزال قيد التحقيق.
وطال انقطاع الخدمة في الولايات المتحدة أكثر من 74 ألف مستخدم تقريباً، بحسب ما رصد موقع "داون ديتكتور" المعني بانقطاعات الخدمات الإلكترونية.
وتضمنت الشكاوى مشكلات تتعلق بالمكالمات والرسائل النصية والوصول إلى الإنترنت، حيث يشير معظم التقارير إلى عدم وجود خدمة أو عدم وجود إشارة.
وأظهرت خريطة انقطاعات الخدمة أن المراكز السكانية الرئيسة في أمريكا كانت الأكثر تضرراً، بما في ذلك لوس أنجلوس وشيكاغو وهيوستن وأتلانتا كانت من بين تلك التي تواجه أكبر عددٍ من الانقطاعات.
وقال جون كيربي؛ المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في مؤتمرٍ صحفي، إن الحكومة الأمريكية تشعر بالقلق إزاء انقطاع خدمة الهواتف الخلوية على نطاقٍ واسع، حيث يقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي بالتحقيق فيما حدث.
وقال إريك غولدستين؛ مساعد مديرها التنفيذي للأمن السيبراني، في بيان، إن وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية "يعملان بشكلٍ وثيقٍ مع AT&T لفهم سبب الانقطاع وتأثيراته، ويكونان على استعدادٍ لتقديم أيّ مساعدة مطلوبة".
لكن أفادت مذكرة سرية، نشرتها شبكة "أيه بي سي" نيوز، بأن وكالة الأمن السيبراني الأمريكية تعتقد أنه "لا توجد مؤشراتٌ على وجود نشاطٍ ضارٍ، وراء هذا الانقطاع".