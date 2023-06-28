مخابز في تونس بلا طحين يوم العيد

كما تقرّر حرمان مخبزة أخرى غير مصنفة من التزود بالطحين نصف المدعمة والسميد الغذائي، إثر تعمدها عرض أصناف رفيعة من الخبز بأسعار جد مشطة وفي وقت سابق، آلاف المخابز تغلق أبوابها في عدة مناطق، لعدم توافر المواد الأساسية لصناعة الخبز المدعم، وأخرى تبحث التوقف عن الإنتاج.