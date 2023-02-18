رغم أنف الاحتلال.. "الاحتفال بالإسراء والمعراج في الأقصى" يتحدى القيود

وعبّرت الحاجّة صفية الحاج يحيى (52 عامًا) من مدينة الطيبة، عن فرحتها لوجودها لإحياء ذكرى الإسراء والمعراج، وقالت: "جئنا اليوم للاحتفال رغمًا عن المحتل، سنفرح ونحتفل مهما حاولوا إفساد فرحتنا، لقد جئت مع عائلتي وأولادي وأحفادي، نحن أهل المسجد الأقصى".