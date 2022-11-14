فيديو السيارة المجنونة.. مقتل شخصين في حادث "تسلا" بالصين و"ماسك" يحذر من "الشائعات"
بثت وسائل إعلام صينية فيديو الحادث القاتل التي ارتكبته سيارة "تسلا" الكهربائية في الصين، وتسبب بوفاة شخصين، وإصابة ثلاثة آخرين، عندما فقد السائق السيطرة على السيارة.
مصرع وإصابة 5 أشخاص
وحسب تقرير لموقع "جيمو نيوز" الإخباري، فقد أدى الحادث الذي وقع في الخامس من نوفمبر في إقليم قوانغدونغ جنوب الصين إلى مقتل سائق دراجة نارية وطالبة في المرحلة الثانوية.
ونشر الموقع مقطعًا مصورًا للسيارة وهي تسير بسرعة عالية وتصدم مركبات أخرى وراكب دراجة.
سيارة "تسلا" المجنونة
وتحت عنوان "شاهد عطلاً طرأ على سيارة تسلا فتسارعت بجنون"، قال موقع "العربية نت" عن الفيديو: "المعلومات عن نوبة جنون حقيقي انتابت سيارة كهربائية في 5 نوفمبر الجاري، تأخرت أسبوعًا لتظهر مرفقة بفيديو يوم السبت فقط، وهي من نوع (الحوادث) يصعب تصديقه لولا أكده الفيديو وتقارير سلطات المدينة التي وقع فيها الحادث، وملخصها أن عطلاً طرأ فجأة على السيارة، جعل سائقها يفقد السيطرة عليها، وأصبحت هي المسيطرة عليه".
مشكلة المكابح
ونقل تقرير "جيمو نيوز" عن شرطة المرور القول إن سبب الحادث الذي وقع في مدينة تشاوتشو لم يتحدد بعد، وأن فردًا لم يُكشف عن اسمه من عائلة السائق (55 عامًا) قال إنه واجه مشاكل في دواسة المكابح عندما كان على وشك التوقف أمام متجر للعائلة.
وسبق أن واجهت تسلا مزاعم عن وجود خلل في المكابح بالصين.
ماسك يحذر من "الشائعات"
وحسب وكالة "رويترز"، قالت شركة صناعة السيارات الكهربائية التي يملكها الملياردير إيلون ماسك، الأحد: إنها ستساعد الشرطة الصينية في التحقيق الخاص بالتصادم.
وأضافت الشركة: "تسعى الشرطة حاليًا للحصول على تقديرات من طرف ثالث لتحديد الحقيقة وراء هذا الحادث، وسنقدم أي مساعدة ضرورية"، محذرة من تصديق "الشائعات".
أزمة "تسلا" في الصين
وحسب "سكاي نيوز عربية"، تواجه شركة "تسلا" أزمة في الصين، ثاني أكبر أسواقها، بعدما أدى الحادث إلى وفاة شخصين، وإصابة ثلاثة آخرين.
وكان الحادث من بين الموضوعات الأكثر انتشارًا على منصة "ويبو" للتواصل الاجتماعي الأحد.
وقالت تسلا إن المقاطع المصورة أظهرت أن أضواء المكابح لم تكن ظاهرة عندما كانت السيارة مسرعة، وأن بياناتها أظهرت مشكلات مثل عدم ضغط السائق على المكابح طوال رحلة السيارة.
وقالت الشركة في بيانها إن محكمة أمرت مالك سيارة صينيا بتقديم اعتذار علني وتعويض الشركة بعد أن قضت بأن التعليقات التي أدلى بها لوسائل إعلام عن مشاكل في مكابح السيارة تتعارض مع الحقائق، وأنها ألحقت أضرارًا بسمعة تسلا.