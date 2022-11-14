فيديو السيارة المجنونة.. مقتل شخصين في حادث "تسلا" بالصين و"ماسك" يحذر من "الشائعات"

سيارة "تسلا" المجنونة

وتحت عنوان "شاهد عطلاً طرأ على سيارة تسلا فتسارعت بجنون"، قال موقع "العربية نت" عن الفيديو: "المعلومات عن نوبة جنون حقيقي انتابت سيارة كهربائية في 5 نوفمبر الجاري، تأخرت أسبوعًا لتظهر مرفقة بفيديو يوم السبت فقط، وهي من نوع (الحوادث) يصعب تصديقه لولا أكده الفيديو وتقارير سلطات المدينة التي وقع فيها الحادث، وملخصها أن عطلاً طرأ فجأة على السيارة، جعل سائقها يفقد السيطرة عليها، وأصبحت هي المسيطرة عليه".