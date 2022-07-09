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الأسبوع في 18 صورة: الحجيج يؤدون مناسكهم بسلام آمنين.. ولحظة اغتيال رئيس وزراء اليابان السابق

الأسبوع في 18 صورة: الحجيج يؤدون مناسكهم بسلام آمنين.. ولحظة اغتيال رئيس وزراء اليابان السابق
تشايدير محيي الدين/ أ ف ب
ياسر نجدي
ياسر نجدي
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أحد ضيوف الرحمن ولحظة من الخشوع والتضرع إلى الله مع مغيب شمس يوم عرفة

فايز الزيادي/ سبق
فايز الزيادي/ سبق

رذاذ الماء يتساقط في أرجاء مشعر عرفات على جموع الحجاج تلطيفًا للأجواء وتخفيفًا للحرارة

واس
واس

متطوعون سعوديون يرشون رذاذ الماء البارد على الحجاج لتلطيف الأجواء ومساعدتهم على أداء نسكهم بكل يسر وسهولة

لفيف من حجاج بيت الله الحرام يؤدون شعيرة رمي جمرة العقبة الكبرى صبيحة يوم النحر

عبدالله النحيط/ سبق
عبدالله النحيط/ سبق

كشاف سعودي لم تمنعه إصابته من مساعدة الحجيج وإرشادهم في المشاعر المقدسة

أشخاص يحاولون إنعاش رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي بعد تعرضه لإطلاق نار أودى بحياته

أسوشيتيد برس
أسوشيتيد برس

طائر الطنان ينفض الماء عن نفسه بعد أن شرب من نافورة في فريمونت بولاية كاليفورنيا الأمريكية

شياو جيان هوانج/ سولنت نيوز
شياو جيان هوانج/ سولنت نيوز

سكان محليون يشاهدون الدخان المتصاعد بعد قصف روسي لدونيتسك بأوكرانيا

ألكسندر إرموشينكو/ رويترز
ألكسندر إرموشينكو/ رويترز

رئيس الوزراء البريطاني أثناء إعلانه استقالته في مؤتمر صحفي بعد سلسلة من الأزمات السياسية

هنري نيكولز/ رويترز
هنري نيكولز/ رويترز

الألعاب النارية تنير السماء فوق نصب واشنطن التذكاري احتفالاً بعيد الاستقلال الأمريكي

ناثان هوارد / غيتي إيماجيس
ناثان هوارد / غيتي إيماجيس

حادث تحطم هائل لسيارة سائق فورميلا 1 تشو جوانيو في سباق الجائزة الكبرى البريطاني

بن ستانسال/ أ ف ب
بن ستانسال/ أ ف ب

أشخاص يهربون من مواجهة الثيران الغاضبة خلال "سباق الثيران" السنوي في بامبلونا بإسبانيا

ميغيل ريوبا/ أ ف ب
ميغيل ريوبا/ أ ف ب

المشهد يتحول إلى البرتقالي في محاولة رجال الإطفاء مكافحة حرائق الغابات في مقاطعة كالافيراس بولاية كاليفورنيا الأمريكية

نواه بيرجر/ أسوشيتيد برس
نواه بيرجر/ أسوشيتيد برس

مشهد لحجاج نائمين على قمة جبل النور أحد أهم المواقع التاريخية والدينية في مكة المكرمة

محمد سالم/ رويترز
محمد سالم/ رويترز

لقطة طريفة لبقرة جاحظة العينين في أثناء تفقد طبيب بيطري إندونيسي لها قبل ذبحها في عيد الأضحى

تشايدير محيي الدين/ أ ف ب
تشايدير محيي الدين/ أ ف ب

عمال يجمعون التمور في سلطنة عُمان

محمد محجوب/ أ ف ب
محمد محجوب/ أ ف ب

أشخاص وسيارات تقطعت بهم السبل خلال فيضان مفاجئ بعد هطول أمطار غزيرة من جراء العاصفة الاستوائية بوني في السلفادور

خوسيه كابيزاس/ رويترز
خوسيه كابيزاس/ رويترز

شخص يركب دراجة في شارع غمرته المياه أثناء هطول أمطار غزيرة في مومباي

ديفياكانت سولانكي/ وكالة حماية البيئة
ديفياكانت سولانكي/ وكالة حماية البيئة

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