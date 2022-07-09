الأسبوع في 18 صورة: الحجيج يؤدون مناسكهم بسلام آمنين.. ولحظة اغتيال رئيس وزراء اليابان السابق

أحد ضيوف الرحمن ولحظة من الخشوع والتضرع إلى الله مع مغيب شمس يوم عرفة
رذاذ الماء يتساقط في أرجاء مشعر عرفات على جموع الحجاج تلطيفًا للأجواء وتخفيفًا للحرارة
متطوعون سعوديون يرشون رذاذ الماء البارد على الحجاج لتلطيف الأجواء ومساعدتهم على أداء نسكهم بكل يسر وسهولة
لفيف من حجاج بيت الله الحرام يؤدون شعيرة رمي جمرة العقبة الكبرى صبيحة يوم النحر
كشاف سعودي لم تمنعه إصابته من مساعدة الحجيج وإرشادهم في المشاعر المقدسة
أشخاص يحاولون إنعاش رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي بعد تعرضه لإطلاق نار أودى بحياته
طائر الطنان ينفض الماء عن نفسه بعد أن شرب من نافورة في فريمونت بولاية كاليفورنيا الأمريكية
سكان محليون يشاهدون الدخان المتصاعد بعد قصف روسي لدونيتسك بأوكرانيا
رئيس الوزراء البريطاني أثناء إعلانه استقالته في مؤتمر صحفي بعد سلسلة من الأزمات السياسية
الألعاب النارية تنير السماء فوق نصب واشنطن التذكاري احتفالاً بعيد الاستقلال الأمريكي
حادث تحطم هائل لسيارة سائق فورميلا 1 تشو جوانيو في سباق الجائزة الكبرى البريطاني
أشخاص يهربون من مواجهة الثيران الغاضبة خلال "سباق الثيران" السنوي في بامبلونا بإسبانيا
المشهد يتحول إلى البرتقالي في محاولة رجال الإطفاء مكافحة حرائق الغابات في مقاطعة كالافيراس بولاية كاليفورنيا الأمريكية
مشهد لحجاج نائمين على قمة جبل النور أحد أهم المواقع التاريخية والدينية في مكة المكرمة
لقطة طريفة لبقرة جاحظة العينين في أثناء تفقد طبيب بيطري إندونيسي لها قبل ذبحها في عيد الأضحى
عمال يجمعون التمور في سلطنة عُمان
أشخاص وسيارات تقطعت بهم السبل خلال فيضان مفاجئ بعد هطول أمطار غزيرة من جراء العاصفة الاستوائية بوني في السلفادور
شخص يركب دراجة في شارع غمرته المياه أثناء هطول أمطار غزيرة في مومباي